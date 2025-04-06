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حسين أيوب لـ وهلق شو: أورتاغوس أبلغت في أحد اللقاءات بأنها قد تقوم بزيارة ثالثة إلى لبنان قريباً
2025-04-06 | 14:12
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حسين أيوب لـ وهلق شو: أورتاغوس أبلغت في أحد اللقاءات بأنها قد تقوم بزيارة ثالثة إلى لبنان قريباً
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