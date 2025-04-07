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خاص الجديد

مصادر سياسية للجديد: الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضروة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق الرئيس عون مراحلها مع الرئيس بري

2025-04-07 | 12:31
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مصادر سياسية للجديد: الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضروة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق الرئيس عون مراحلها مع الرئيس بري
مصادر سياسية للجديد: الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضروة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق الرئيس عون مراحلها مع الرئيس بري
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مصادر سياسية للجديد: الموقف الجامع للرئاسات الثلاث هو ضروة حصرية السلاح دون أي استفزاز باستخدام تعبير نزع السلاح على أن ينسّق الرئيس عون مراحلها مع الرئيس بري

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اقرأ ايضا في خاص الجديد

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)
13:02

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً، عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن، وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان، وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة.

13:02

أورتاغوس غادرت لبنان وتركت ملائكتها حاضرة (مقدمة النشرة)

غادرت مورغان اورتاغوس لبنان وتَركت ملائكَتَها حاضِرةً للنقاش والبَدءِ بآلياتِ التنفيذ: إصلاحاً وسلاحاً، عُهِد للوزراءِ ترتيبُ البيتِ الإصلاحي على توقيتِ اجتماعاتِ صُندوقِ النقدِ الربيعية، وتَولى الرئيسان جوزاف عون ونبيه بري "الاصلاحَ العسكري" في اول اجتماعٍ بينهما يَدُقُّ على ابوابِ المخازن، وقدم رئيسُ الجمهورية عُربونَ صَداقةٍ عن تعهداته فأَبلَغَ مجموعةَ العملِ الأميركية لدعم لبنانِ برئاسةِ إدوارد غابرييل بأننا ملتزمونَ العملَ على حصرية السلاحِ والاصلاحات لانهما مَطلبانِ لبنانيان، وأكد عون "أهميةَ اللجوءِ الى الحوار" في موضوع السلاح، وقال كما في خِطاب القسم: لا يوجدُ مكانٌ لأيِّ أسلحةٍ أو أيةِ مجموعاتٍ مسلحة، إلا ضِمنَ إطار الدولة.

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