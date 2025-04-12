مصادر سياسية معنية بالحوار بين الرئيس عون وحزب الله حول السلاح: لم يبدأ بعد مساره التطبيقي وهذا مرتبط بأولوية دحرِ الاحتلال وتحريرِ ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات