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مصادر سياسية معنية بالحوار بين الرئيس عون وحزب الله حول السلاح: لم يبدأ بعد مساره التطبيقي وهذا مرتبط بأولوية دحرِ الاحتلال وتحريرِ ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات
2025-04-12 | 07:30
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مصادر سياسية معنية بالحوار بين الرئيس عون وحزب الله حول السلاح: لم يبدأ بعد مساره التطبيقي وهذا مرتبط بأولوية دحرِ الاحتلال وتحريرِ ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات
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مصادر سياسية معنية بالحوار بين الرئيس عون وحزب الله حول السلاح: لم يبدأ بعد مساره التطبيقي وهذا مرتبط بأولوية دحرِ الاحتلال وتحريرِ ملف إعادة الاعمار واسترداد الاسرى ووقف الاعتداءات
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