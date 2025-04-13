زياد نجيم في أجرأ ظهور إعلامي .. تابعوا حلقة جديدة من "بيت الشاعر" الآن على الجديد

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

حسين أيوب لـ "وهلق شو": الوزير كمال شحادة وصل به الامر في الاجتماع مع اورتاغوس الى حد الطلب من اسرائيل استكمال الحرب ضد حزب الله

غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك

غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك

غسان حجار لـ "وهلق شو": ملف "حلّ السلاح" لا يزال إشكالية كبيرة والحلول لم تنضج بعد لكن الجيش يقوم بواجبه جنوب الليطاني والحزب لا يمانع في ذلك

رئيس تحرير موقع 180 بوست حسين أيوب لـ "وهلق شو": الطرفان الإيراني والأميركي لا يريدان الحرب لكن حتى الآن فرص التوصّل إلى اتفاق بينهما أو عدمه لا تزال متساوية