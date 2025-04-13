حسين أيوب لـ وهلق شو: بيروت هي العنوان الأساسي في الانتخابات البلدية وبهية الحريري توجّهت إلى أبو ظبي حيث ستلتقي الرئيس سعد وهناك موقف سيتبلور لتيار المستقبل يُرجّح أن يكون العزوف عن الانتخابات