المديرة التنفيذية لـ "كلنا إرادة" ديانا منعم لـ وهلق شو: هناك مسؤولون يرفضون الإصلاح والمحاسبة واليوم مع انطلاق عهد جديد وإمكانية تحقيق هذا المسار هم يحاولون إسكات كل من يطالب بذلك