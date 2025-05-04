مراسلة الجديد: إقفال صناديق الاقتراع في اقليم الخروب

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فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدية حارة حريك
فوز لائحة التنمية والوفاء في بلدية حارة حريك
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2025-05-04 | 11:39
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