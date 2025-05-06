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2025-05-06 | 11:41
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مراسل الجديد: مسيرة اسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الجامعات بين كفررمان والنبطية
خاص الجديد
محليات
الجديد:
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