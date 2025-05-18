عضو ماكينة إنتخابية بقبضة شعبة المعلومات.. ما القصّة؟

أفادت معلومات الجديد بأن شعبة المعلومات ألقت القبض على علي عثمان عضو الماكينة الانتخابية للائحة "بعلبك مدينتي" المدعومة من العائلات والمجتمع المدني، بعد فقدان الاتصال به مساء السبت وبعد استلامه تصاريح مندوبي مرشحي اللائحة.

وادعى عثمان في التحقيقات الأولية انه تم خطفه من قبل مسلحين وضربه، والتحقيقات لا تزال جارية في التحقق من صحة أقواله لا سيما انه لم يتم ايجاد آثار للضرب على جسده، وترجح المعطيات الأولية انه كان يقوم بعمل تخريبي ضد اللائحة التي كان يعمل لصالحها.