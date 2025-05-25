الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
23
o
البقاع
22
o
الجنوب
23
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
12:04
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
09:38
تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)
06:17
بالفيديو.. حاجز "محبة" في بعلبك بذكرى التحرير
03:43
تل أبيب تُلمّح: لبنان وسوريا على طريق التطبيع قبل الرياض
03:28
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية في مدينة صيدا
خاص الجديد
النائب رازي الحاج لـ وهلق شو: "القوات" فازت في جميع الأقضية التي خاضت فيها الإنتخابات
2025-05-25 | 14:53
A-
A+
النائب رازي الحاج لـ وهلق شو: "القوات" فازت في جميع الأقضية التي خاضت فيها الإنتخابات
مقالات ذات صلة
النائب رازي الحاج لـ #الجديد: في بسكنتا فازت البلدية بالتزكية وهناك منافسة بين المخاتير وكان النهار ديمقراطي بحت
النائب الياس جرادة لـ وهلق شو: إسقاط النتائج البلدية على الإنتخابات النيابية ليس أمراً علمياً
النائب نبيل بدر لـ وهلق شو: الإنتخابات النيابية المقبلة ستحدّد الأحجام الحقيقية و"القوات" أخدت من رصيد التغيريين في سياق صعودها
النائب رازي الحاج لـ وهلق شو: "القوات" فازت في جميع الأقضية التي خاضت فيها الإنتخابات
خاص الجديد
محليات
الحاج
"القوات"
الأقضية
الإنتخابات
العودة الى الأعلى
هذه النتائج النهائية لإنتخابات صيدا!
ماكينة "حركة أمل" لـ الجديد: لائحة التنمية والوفاء تتقدم في صور بفارق أكثر من 7 آلاف صوت عن "صور مدينتي"
اقرأ ايضا في خاص الجديد
15:41
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: على لبنان أن يصعد الى القطار الذي سارت به سوريا ومن المهم أن يعلم اللبنانيون أن عليهم نزع السلاح ووضع جدول للإصلاحات
15:41
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: على لبنان أن يصعد الى القطار الذي سارت به سوريا ومن المهم أن يعلم اللبنانيون أن عليهم نزع السلاح ووضع جدول للإصلاحات
15:38
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: أورتاغوس ستحمل رسائل مهمة متعلّقة بسوريا
15:38
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: أورتاغوس ستحمل رسائل مهمة متعلّقة بسوريا
15:38
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: الوقت يداهم لبنان في موضوع نزع السلاح
15:38
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: الوقت يداهم لبنان في موضوع نزع السلاح
يحدث الآن
محليات
16:52
مراسل الجديد: الغارة على مجدل زون إستهدفت دراجة نارية وسقوط إصابات
منوعات
15:45
بعلبك.. قتيلان بحفل زفاف في بلدة بوداي
خاص الجديد
15:41
إدوارد غابريل لـ وهلق شو: على لبنان أن يصعد الى القطار الذي سارت به سوريا ومن المهم أن يعلم اللبنانيون أن عليهم نزع السلاح ووضع جدول للإصلاحات
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
2025-04-07
اليكم حقيقة خطوبة فاهد الهاجري ابن احلام الشامسي
08:40
فستان زفاف ستيفاني عطالله صمم خصيصا لها.. اليكم ابرز تفاصيله
12:52
انتشار انباء عن فسخ ريان حركة خطوبتها بعد عشرين يوم على اعلانها
07:13
هذه النتائج النهائية لإنتخابات صيدا!
2024-12-14
قرب حدود لبنان.. كشف مصنع لـ"الكبتاغون" التي كانت تصدر الى الخليج (فيديو)
2025-03-18
احصاءات غرفة التحكم: قتيلان وجريحان في 4 حوادث سير خلال 24 ساعة
بالفيديو
بالفيديو
13:00
طوى لبنان صفحة البلدية ويتأهّب لصفحات البلد (مقدمة النشرة المسائية)
12:59
مقدمة النشرة المسائية 25-05-2025
12:51
شاكر خزعل يعترف: حمـ ـاس وفتح ما كانوا عادلين
10:11
هنا بيروت - سليم عون - الحلقة الكاملة
08:45
شاكر خزعل يعترف: مخيم برج البراجنة حبس
2025-05-24
مقدمة النشرة المسائية 24-05-2025
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
09:00
خروقات مُفاجئة لـ "الثنائي" بهذه البلدات.. وبـ"اسم كوميدي"!
محليات
09:00
خروقات مُفاجئة لـ "الثنائي" بهذه البلدات.. وبـ"اسم كوميدي"!
محليات
09:24
أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!
محليات
09:24
أمرٌ لعسكريي أمن الدولة!
خاص الجديد
07:13
هذه النتائج النهائية لإنتخابات صيدا!
خاص الجديد
07:13
هذه النتائج النهائية لإنتخابات صيدا!
منوعات
12:04
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
منوعات
12:04
حادث غامض.. 5 جثث في منتجع للأثرياء!
محليات
09:38
تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)
محليات
09:38
تجميل منتهي الصلاحية.. وتوقيف المتهم! (صورة)
محليات
05:28
خرق لوائح "الثنائي" في 3 بلدات
محليات
05:28
خرق لوائح "الثنائي" في 3 بلدات
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025