مصادر دبلوماسية فرنسية للجديد: باريس لا تحبّذ إنهاء عمل اليونيفيل بشكل تام وستعمل على صيغة ترضي الجميع

مصادر دبلوماسية للجديد: سوريا تتحرك بشكل أسرع من لبنان والشرع يمسك بزمام الأمور بشكل ممتاز أما لبنان عليه المضي قدماً إن بالدبلوماسية أو بالمفاوضات وصولاً إلى الحوار