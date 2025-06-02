معلومات الجديد: زيارة أورتاغوس لم تتأكد بعد ولم يتبلغ لبنان بموعد وصولها وذلك بعد مغادرتها منصبها كمبعوثة الى الشرق الاوسط ومسؤولة عن ملف لبنان