مصادر اشتراكية للجديد: جنبلاط أيّد تسليم السلاح بآلية الحوار وضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي المحتلة

معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل