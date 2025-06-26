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الشيخ نعيم قاسم: كانوا يريدون إسقاط النظام في ايران وفشلوا ووقف اطلاق النار هو مصلحة إيرانية لأنه اوقف العدوان عليها
الشيخ نعيم قاسم: كانوا يريدون إسقاط النظام في ايران وفشلوا ووقف اطلاق النار هو مصلحة إيرانية لأنه اوقف العدوان عليها
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2025-06-26 | 11:12
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مصادر اشتراكية للجديد: جنبلاط اعتمد دبلوماسية الايحاء من خلال إعلانه لدفع الأحزاب إلى تسليم سلاحها ورسالته لم تكن فقط لحزب الله بل للقوات اللبنانية
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