مصادر اشتراكية للجديد: جنبلاط اعتمد دبلوماسية الايحاء من خلال إعلانه لدفع الأحزاب إلى تسليم سلاحها ورسالته لم تكن فقط لحزب الله بل للقوات اللبنانية

الشيخ نعيم قاسم: كانوا يريدون إسقاط النظام في ايران وفشلوا ووقف اطلاق النار هو مصلحة إيرانية لأنه اوقف العدوان عليها

الشيخ نعيم قاسم: كانوا يريدون إسقاط النظام في ايران وفشلوا ووقف اطلاق النار هو مصلحة إيرانية لأنه اوقف العدوان عليها