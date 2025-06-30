مراسل الجديد: عدد من نواب التغيير دخلوا مجدداً الى الجلسة التشريعية بعدما انسحبوا منها في وقت سابق

العودة الى الأعلى مراسل الجديد: بعد انسحاب نواب كتلة القوات اللبنانية والكتائب وبعض نواب التغيير والمستقلين ولايزال نصاب الجلسة التشريعية قائما