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معلومات الجديد: حزب الله يتحضر لسيناريو سيء في لبنان وتحديداً من الحدود الشرقية مقابل بعلبك وصولاً إلى الجنوب
2025-07-19 | 10:09
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معلومات الجديد: حزب الله يتحضر لسيناريو سيء في لبنان وتحديداً من الحدود الشرقية مقابل بعلبك وصولاً إلى الجنوب
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معلومات الجديد: حزب الله يتحضر لسيناريو سيء في لبنان وتحديداً من الحدود الشرقية مقابل بعلبك وصولاً إلى الجنوب
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