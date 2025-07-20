أحد الفلبيين في لبنان.. والقصة الكاملة | في النشرة المسائية بعد قليل

حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك لا يحمل ضمانات للبنان في الورقة الأميركية و"حزب الله" غير معني بها ولم يسلم ملاحظاته عليها

حسين أيوب لـ وهلق شو: بارّاك لا يحمل ضمانات للبنان في الورقة الأميركية و"حزب الله" غير معني بها ولم يسلم ملاحظاته عليها