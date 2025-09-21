معلومات الجديد: المملكة مرتاحة لأداء الرئيس عون ولقرارات الحكومة التي قطعت شوطاً كبيراً من خلال إقرار الاصلاحات الاقتصادية وإقرارها في المجلس النيابي وهي مستمرة بالدعم والرعاية