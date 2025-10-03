عاجل
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: على إسرائيل أن توقف قصف غزة فوراً حتى نتمكن من إخراج الرهائن بأمان وسرعة
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: نحن بالفعل في نقاش بشأن التفاصيل التي تتطلب العمل عليها
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
ترامب: بناء على بيان حركة حماس أعتقد أنهم مستعدون لسلام دائم
بيروت
27 o
AlJadeedTv
البقاع
20 o
AlJadeedTv
الجنوب
26 o
AlJadeedTv
الشمال
25 o
AlJadeedTv
جبل لبنان
23 o
AlJadeedTv
كسروان
29 o
AlJadeedTv
متن
29 o
وزير العدل يبحث عن "حبيب الشرتوني" | التفاصيل في النشرة المسائية

2025-10-03 | 12:27

2025-10-03 | 12:27
وزير العدل يبحث عن "حبيب الشرتوني" | التفاصيل في النشرة المسائية
وزير العدل يبحث عن "حبيب الشرتوني" | التفاصيل في النشرة المسائية
وزير العدل يبحث عن "حبيب الشرتوني" | التفاصيل في النشرة المسائية

المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.. مقابل ماذا؟ | تابعوا نشرة أخبار "الجديد"
تصحيح - هذا ما حصل مع علي برّو

نصار لـ"الجديد": الجانب السوري أكد بدء المراجعة لكشف المعلومات في ملفات الإغتيال كافة
12:50
وزير العدل عادل نصار لـ"الجديد": طلبت من الوفد السوري الكشف عن مكان حبيب الشرتوني والفارين من العدالة
12:49
ملف هنيبعل القذافي.. الإجراءات اكتملت! | التفاصيل في النشرة المسائية
12:35
المساعدات الأميركية للجيش اللبناني.. مقابل ماذا؟ | تابعوا نشرة أخبار "الجديد"
12:28
تصحيح - هذا ما حصل مع علي برّو
2025-10-02
معلومات الجديد: توقيف الصحافي علي برّو على خلفية اضاءة صخرة الروشة وظهوره بفيديو يتعرض بالقدح والذم لرئيس الحكومة
2025-10-02
