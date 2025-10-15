معلومات الجديد: لا جلسة وزارية هذا الأسبوع والأمور ستكون قيد البحث في الأيام المقبلة

مصادر الثنائي للجديد: الوزراء الشيعة سيحضرون جلسة الثلاثاء المقبلة واستقالتهم مستبعدة وسيحرصون على تسيير البنود الوزارية المتعلقة بالهموم المعيشية التي ستركز عليها الجلسات الحكومية المقبلة حتى 31 آب