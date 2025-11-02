غسان حجار لـ "وهلق شو": الرئيس بري قال الاسبوع الماضي ألا بوادر حرب في لبنان ولكن لا يمكننا ان نضمن ذلك.. ما الذي يمنع إسرائيل من شن حرب؟ نحن أمام خطر حقيقي