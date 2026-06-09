معلومات الجديد: الأميركيون نقلوا إلى الجانب اللبناني مجموعة من الشروط الإسرائيلية التي قوبلت برفض من بري وحزب الله

أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز

أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز

أكسيوس عن مسؤول أميركي: القوات الأميركية هاجمت عدة أنظمة دفاع جوي وأنظمة رادار إيرانية في محيط مضيق هرمز

التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو

التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو

التلفزيون الإيراني: تعرضت نقطتان في جاسك وجبل مباركة لقصف من قبل العدو

ترامب لـABC: أعتقد أن ردنا يجب أن يكون قويًا جدًا قويًا جدًا وهذا بالضبط ما هو