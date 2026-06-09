معلومات الجديد: الثنائي رفض هذا الشرط بعد معطيات تتحدث عن أسماء ليسوا مقاتلين في حزب الله وإنما هم مجموعة من أهالي القرى التي تنتمي الى بيئة الحزب وبنيته الاقتصادية والاجتماعية