وزير خارجية إيران: ندين قمع المظاهرات السلمية للشعب الفرنسي

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، في تصريح عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على "أننا ندين بشدة قمع المظاهرات السلمية للشعب الفرنسي".

ولفت إلى "أننا ندعو الحكومة الفرنسية إلى احترام حقوق الإنسان وتجنب اللجوء إلى القوة ضد شعب بلدها، الذي يتابع مطالبه بشكل سلمي".

يُذكر أنّه أوقف أكثر من 450 شخصًا و"أصيب 441 شرطيًا ودركيًا" يوم أمس الخميس، على ما أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرار دارمانان، خلال احتجاجات تخللتها أعمال عنف هي الأخطر منذ بدء التحركات في كانون الثاني ضد تعديل نظام التقاعد، الذي سعى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إقراره، ويأمل بتنفيذه قبل نهاية العام.