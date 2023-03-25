العثور على 15 مهاجرا قضى اثنان منهما في قطار في تكساس

عثر على نحو 15 مهاجرا "وهم يختنقون" في قطار في تكساس في جنوب الولايات المتحدة وقد قضى اثنان منهما على ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشرطة المحلية التي تلقت اتصالا بهذا الخصوص من مجهول الجمعة.

وأوقف حرس الحدود الأميركيون القطار شرق نيبا في جنوب تكساس بالقرب من سان انطونيو على ما أوضحت الشرطة في بيان.

وقالت شرطة منطقة أوفالدي" "عثر على نحو 15 مهاجرا استدعى وضعهم عناية طبية فورية" ونقل عشرة منهم إلى المستشفيات بينهم خمسة جوا في منطقة سان انطونيو ووضعهم الصحي "غير معروف".

وأضاف البيان :"أعلنت وفاة اثنين من المهاجرين".

وكانت الحرارة تصل عصر الجمعة إلى 30 درجة مئوية قرب المكان الذي أوقف فيه القطار على ما أورد موقع "كسات-كوم" التابع لمحطة "ايه بي سي" في سانت انطونيو.

وأفادت الشرطة المحلية أن شركة القطارات المحلية "يونيون باسيفيك" ستتولى التحقيق.