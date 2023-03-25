نمو حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسبانيا 8.5%

أفادت السفارة الروسية في مدريد بأن حجم التبادل التجاري بين روسيا وإسبانيا ارتفع العام الماضي بنسبة 8,5٪ مقارنة بعام 2021 ووصل إلى حوالي 9 مليارات يورو. حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وأضاف مصدر في السفارة في حديث لمراسل "تاس": "على الرغم من انضمام مدريد إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، وعلى الرغم من الخلفية السلبية العامة لعلاقاتنا، أظهرت التجارة الثنائية في العام 2022 ديناميكيات إيجابية ووصلت إلى 8,9 مليار يورو (+ 8.5٪ مقارنة بعام 2021)".

وأوضحت السفارة، أن الصادرات الروسية إلى إسبانيا زادت بنسبة 26.4٪ وبلغت 7,6 مليار يورو، بينما انخفضت الواردات الإسبانية إلى روسيا بنسبة 42٪ إلى 1.28 مليار يورو

وتابع المصدر: "يمكن تفسير هذه المؤشرات إلى حد كبير بزيادة استيراد إسبانيا للغاز الطبيعي المسال الروسي هنا (بنسبة 46٪)، وبشكل عام، من خلال زيادة حجم تكلفة منتجات الوقود والطاقة".