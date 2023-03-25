7 قتلى جراء إعصار ضرب جنوب الولايات المتحدة

ضرب إعصار قوي مناطق ريفية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما الأمريكيتين مساء الجمعة، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص على الأقل، وتدمير مبان وانقطاع التيار الكهربائي.

وتسبب الطقس القاسي بتساقط حبات برد بحجم كرات الغولف، وتحرك الإعصار عبر عدة ولايات جنوبية، ما دفع السلطات إلى تحذير البعض في طريق العاصفة من أنهم في "وضع يهدد حياتهم". بحسب "روسيا اليوم".

وأكدت خدمة الأرصاد الجوية الوطنية أن إعصارا قمعيا "تورنادو" تسبب في أضرار على بعد 60 ميلا (96 كيلومترا) شمال شرقي جاكسون بولاية ميسيسيبي.

وأبلغت مدن سيلفر سيتي ورولينغ فورك الريفية عن الدمار حيث استمر الإعصار في اجتياح الشمال الشرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة (113 كم / ساعة) بدون أن يضعف، مسرعا نحو ألاباما عبر بلدات بما في ذلك وينونا وأموري في الليل.