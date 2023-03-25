بوتين يعلن نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وكييف تؤكد "استقرار" الوضع في باخموت

قالت وكالة رويترز إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، اليوم السبت، أن بلاده ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وستستكمل بناء منشأة لتخزينها هناك بحلول الأول من يوليو/تموز المقبل.

ونقلت قناة "روسيا 24" عن بوتين قوله إن بلاده نشرت في بيلاروسيا 10 طائرات قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية، مؤكدا في الوقت ذاته أن القوات الروسية تمتلك الكثير من الأسلحة التي لم تستخدمها بعد.

كما أشار بوتين إلى أن موسكو سترد على تزويد الغرب لأوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضب.

تأتي هذه التصريحات بعد أن أعلنت الرئاسة التركية اليوم أن الرئيس رجب طيب أردوغان أكد لنظيره الروسي أنه يولي أهمية لإنهاء النزاعات بين موسكو وكييف من خلال المفاوضات في أقرب وقت ممكن.

وبحث أردوغان -في محادثة هاتفية- مع بوتين التطورات المتعلقة بالحرب في أوكرانيا، إلى جانب تحسين العلاقات التركية الروسية.

وذكر بيان للرئاسة التركية أن أردوغان أكد لبوتين أهمية إنهاء النزاء في أوكرانيا من خلال المفاوضات، وأنه من الممكن اتخاذ خطوات جديدة بين البلدين على أساس التعاون الاقتصادي المتفق عليه في سوتشي.

وأضاف البيان التركي أن الرئيس شكر بوتين على موقفه الإيجابي تجاه تمديد مبادرة حبوب البحر الأسود لمدة 60 يوما.

من جانبه، قال الكرملين إن الرئيس التركي أعرب عن تقديره لتمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود، مشيرا إلى أنه ناقش مع بوتين إمكانية تحويل الحبوب الروسية إلى طحين في تركيا لتسليمها إلى الدول المحتاجة.