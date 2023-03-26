بوتين : موسكو ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا

نقلت وكالة أنباء "تاس" عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قوله اليوم السبت إن روسيا أبرمت اتفاقا مع جارتها بيلاروسيا لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضيها.



وأضاف بوتين أن مثل هذه الخطوة لا تنتهك اتفاقات حظر انتشار الأسلحة النووية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة نشرت أسلحة نووية على أراضي حلفائها الأوروبيين.



وتابع بوتين قائلا إن رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو يطرح منذ وقت طويل مسألة نشر أسلحة نووية تكتيكية في بلده المتاخم لبولندا.



ونقلت وكالة تاس عن بوتين قوله “اتفقنا مع لوكاشينكو على أن نضع أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا دون انتهاك نظام حظر الانتشار”.



وذكر بوتين أن روسيا ستكمل بناء منشأة لتخزين الأسلحة النووية التكتيكية في بيلاروسيا بحلول الأول من يوليو/ تموز، مضيفا أن موسكو لن تنقل فعليا التحكم في تلك الأسلحة إلى مينسك كاشفا إن روسيا نشرت بالفعل عشر طائرات في بيلاروسيا قادرة على حمل أسلحة نووية تكتيكية.