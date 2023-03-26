توقيف العشرات في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد

تم توقِيف 21 شخصًا على الأقل بينهم عشرة موظّفين رسميين في فنزويلا في إطار التحقيق حول الفساد في شركة النفط المملوكة للدولة "بتروليوس دي فنزويلا"، على ما أعلن امس المدعي العام طارق وليام صعب، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس"..

وادت "حملة" مكافحة الفساد، كما سماها كبار المسؤولين الفنزويليّين ومن بينهم الرئيس نيكولاس مادورو، إلى استقالة وزير النفط طارق العيسمي الذي كان يعتبَر أحد رجال السلطة الرئيسيين. ومن بين الموقوفين الـ21، عدد من المقربين منه.

وقال صعب إنه يتوقع حصول عشرات التوقيفات الأخرى، مشيرا إلى أن موقوفين متهمون بـ"الاستيلاء على ممتلكات عامّة أو اختلاسها واستغلال النفوذ وغسل الأموال وبتكوين عصابة وبالخيانة".

وبين الموقوفين أحد نواب شركة النفط الوطنية أنطونيو خوسيه بيريس سواريس والنائب السابق أوغبيل روا أحد مؤسسي عملة بيترو الفنزويلية المشفرة.

أما الأشخاص ال11 الموقوفين من غير الموظفين الرسميين فهم رجال أعمال. وقد أوقف أحدهم ويدعى دانييل بييترو في جمهورية الدومينيكان خلال محاولته الفرار.