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دوليات

الاضراب الشامل يشل الكيان الاسرائيلي احتجاجًا على التغييرات القضائية وإقالة وزير الجيش

2023-03-27 | 05:37
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الاضراب الشامل يشل الكيان الاسرائيلي احتجاجًا على التغييرات القضائية وإقالة وزير الجيش
الاضراب الشامل يشل الكيان الاسرائيلي احتجاجًا على التغييرات القضائية وإقالة وزير الجيش
أعلن اتحاد نقابات العمال في الكيان "الهستدروت"، يوم الإثنين، إضرابًا شاملاً في المرافق الاقتصادية تعبيرًا عن حالة العصيان المدني بسبب إقالة وزير الجيش يوآف جالانت ومواصلة سن قوانين التغييرات القضائية.
وقال رئيس اتحاد النقابات العمالية "أرنون بار دافيد" إن الحياة الاقتصادية معطلة ابتداءً من اليوم، مشيرًا إلى أن المصانع والمحال والمرافق الاقتصادية ستبدأ اليوم حالة من العصيان المدني.
كما انضم عمال مطار بن غوريون في تل أبيب إلى دعوات الإضراب، فيما أعلن مسئول لجنة موظفي المطارات "بينحاس عيدان" صباح اليوم عن البدء بحالة من العصيان وأنه لن يتم تسيير أي طائرة من الكيان خلال هذا اليوم.
وفي السياق، أعلنت نقابات العمال الطبية أيضًا عن الإضراب الشامل في النظام الصحي اليوم، والعمل في المستشفيات والعيادات بنظام الطوارئ، فيما أصدرت النقابات بياناً قالت فيها إنها لن تكتفِ بتأجيل البت في ما أسمته "الانقلاب" القضائي بل إلغائه نهائيًا.
وأعلن اتحاد شركات التكنولوجيا الفائقة عن الانضمام إلى الإضراب اليوم سعيًا للضغط على الحكومة للتراجع عن تلك القوانين.
وتم استثناء النظام التعليمي من الإضراب اليوم، إلا أن حراس المدارس سيبدأون بالإضراب ابتداءً من الغد تضامنًا مع إضراب أعلن عنه اتحاد المجالس المحلية.
وحصل الإضراب في المرافق الاقتصادية بالكيان قبل 11 عامًا عندما أعلن مسؤول نقابات العمال "عوفر عيني" عن إضراب شامل في شتى المرافق لعدة أيام كنوع من الضغط على الحكومة للحصول على امتيازات لبعض المرافق.
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