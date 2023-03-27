الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

دوليات

نتنياهو يعلّق الإصلاحات خوفاً من صدام داخلي.. وبن غفير: يجب ألا نستسلم!

2023-03-27 | 15:23
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
نتنياهو يعلّق الإصلاحات خوفاً من صدام داخلي.. وبن غفير: يجب ألا نستسلم!
نتنياهو يعلّق الإصلاحات خوفاً من صدام داخلي.. وبن غفير: يجب ألا نستسلم!
أعلن رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الإثنين "تعليق" العملية الجارية أمام الكنسيت بهدف تعديل النظام القضائي في الدولة العبرية، والذي يواجه احتجاجات شعبية حاشدة منذ قرابة ثلاثة أشهر، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي خطاب ألقاه بعد إجرائه مشاورات سياسية مع عدد من شركائه في الائتلاف الحاكم، زعم نتانياهو إنّه تقرّر تأجيل المصادقة النهائية على مشاريع القوانين المثيرة للجدل إلى حين موعد انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة والتي ستنطلق بعد احتفالات عيد الفصح (5-13 نيسان/أبريل).

وأضاف "انطلاقاً من إحساسي بالمسؤولية الوطنية ومن رغبتي في منع حدوث شرخ في صفوف شعبنا، قرّرت أن أجمّد القراءتين الثانية والثالثة لمشروع القانون" في الكنيست.

وبعيد الخطاب، أعلن الاتحاد العمالي العام "هستدروت" إنهاء الإضراب العام الذي بدأه صباحاً، وقال رئيس الهستدروت آرون بار في بيان إنّه "في أعقاب إعلان رئيس الوزراء أعلن إنهاء الإضراب".

وقرار نتانياهو الذي كان متوقّعاً إلى حد كبير، يمثّل رضوخاً جزئياً لمطالب المعارضين لهذه التعديلات.

من جهته أعلن زعيم المعارضة يائير لبيد مساء استعداده "لحوار جدي" حول التعديلات القضائية إنما بشروط، وقال لبيد في خطاب متلفز "إذا أوقف التشريع حقاً وبشكل تامّ، فنحن مستعدّون للانخراط في حوار جدّي"، متابعاً: "كانت لدينا تجارب سيئة في الماضي، لذلك سنعمل على التأكّد من عدم انطواء الأمر على خديعة أو حيلة".

وسارع البيت الأبيض للترحيب بقرار نتانياهو، معتبراً أنّ هذه الخطوة ستتيح "مزيداً من الوقت للتوصّل إلى تفاهم".

وقالت المتحدّثة باسم الرئاسة الأميركية كارين جان-بيير للصحافيين ""نواصل دعوة القادة السياسيين في إسرائيل للتوصّل إلى تفاهم في أسرع وقت ممكن".

وكان عشرات آلاف المستوطنين تجمّعوا خارج مقر البرلمان الإسرائيلي، بعيد إعلان رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال الإضراب العام الفوري صباحا. 

وكان نتانياهو دعا عبر تويتر "جميع المتظاهرين في القدس من اليسار واليمين للتصرف بطريقة مسؤولة والامتناع عن العنف. كلّنا أخوة". 

وقدّرت وسائل إعلام إسرائيلية أعداد المتظاهرين الذين خرجوا الإثنين الى الشارع غداة إقالة نتانياهو وزير الدفاع في حكومته اليمينية يوآف غالانت، بنحو 80 ألفاً. 

وأعلنت النقابات الطبية في إسرائيل "إضرابا شاملا في قطاع الصحة" سيكون له تأثير حتمي على كل الخدمات الطبية. 

وأكّدت المتحدثة باسم هيئة المطارات الإسرائيلية ليزا دفير لوكالة فرانس برس أنّ الإضراب يشمل الرحلات الجوية في مطار بن غوريون قرب تل أبيب الساحلية. 

وانضم القطاع الخاص أيضا إلى الإضراب، كما أغلقت البنوك وشركات التأمين وبعض المتاجر وسلاسل المطاعم أبوابها. 

وأتى إعلان نتانياهو بعد أن دعا رئيس الكيان إسحق هرتسوغ لوقف فوري للإصلاحات القضائية في أعقاب وقوع صدامات بين متظاهرين والشرطة في تل أبيب ليل الأحد احتجاجاً على إقالة غالانت. 

وجاءت الإقالة بعد دعوة غالانت السبت إلى تجميد الإصلاحات القضائية لمدة شهر، معبّرا عن مخاوف على "أمن إسرائيل". 

ويهدف مشروع الإصلاح الذي اقترحته حكومة نتانياهو، وهي من أكثر حكومات إسرائيل يمينية، إلى تعزيز سلطة البرلمان على حساب القضاء.

ويرى نتانياهو وحلفاؤه أن الإصلاح يهدف إلى إقامة توازن بين صلاحيات البرلمان والقضاء الذي يرون أنه مسيّس، بينما يقول منتقدو الإصلاح أن من شأنه تعريض الديموقراطية في "إسرائيل" للخطر.

وتنظّم احتجاجات على المشروع منذ ثلاثة أشهر تقريبا في تعبئة تعتبر من الأكبر في تاريخ إسرائيل. وخرج في نهاية الأسبوع  أكثر من مئتي ألف إسرائيلي إلى الشوارع للاحتجاج.


وعلى الرغم من التظاهرات وحالة عدم الاستقرار التي يعيشها الكيان، أكد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير أن الإصلاحات "يجب ألا تتوقف"، ونشر بن غفير عبر حسابه على "تويتر" تغريدة قال فيها "يجب ألا نستسلم". وأضاف "اليوم، علينا أن نتوقف عن التزام الصمت، اليوم يستيقظ اليمين".

وبحسب تقارير إعلامية، فقد عقد بن غفير بعد ظهر الإثنين اجتماعا مطولا مع نتانياهو، فيما أشارت تقارير أخرى إلى أن بن غفير يهدّد بالانسحاب من الحكومة في حال تمّ تجميد برنامج الإصلاحات. 

أما وزير العدل ياريف ليفين فنقلت عنه وسائل إعلام إسرائيلية قوله "سأقبل بأيّ قرار يتخذه رئيس الوزراء".


وتولّى غالانت منصبه في كانون الأول/ديسمبر كجزء من تحالف نتانياهو اليميني، ودعا السبت إلى "وقف الآليّة التشريعيّة" لمدّة شهر، إذ إن "التغييرات الرئيسية يجب أن تتمّ عبر التشاور والحوار".

ومن المقرّر أن يصوّت البرلمان هذا الأسبوع على جزء مهم ومركزي من المقترحات يتعلّق بآلية تعيين القضاة. 

وقال غالانت الذي دعا أيضا إلى وقف الاحتجاجات "الانقسام الاجتماعي شقّ طريقه إلى (الجيش) والأجهزة الأمنية"، مشيرا إلى أن ذلك يمثّل "تهديدا واضحا وفوريا وملموسا لأمن إسرائيل". 

وقال النائب من حزب الليكود يولي إدلشتاين الذي يرأس اللجنة البرلمانية للشؤون الخارجية والدفاع، تعليقا على قرار الإقالة "بالنظر إلى الوضع الأمني، ليس هذا الوقت المناسب لتغيير وزير الدفاع". 

وعلّق زعيم المعارضة الوسطي يائير لبيد على قرار الإقالة في تغريدة جاء فيها "يمكن لنتانياهو طرد غالانت، لكن لا يمكنه طرد الحقيقة ولا يمكنه طرد شعب إسرائيل المعارض لجنون الائتلاف" الحاكم، مشيرا الى أن نتانياهو يشكّل "تهديدا لأمن إسرائيل".

واستبعدت المعارضة التي قدّمت لها لجنة برلمانية نسخة معدلة من مشروع القانون، دعم أي جزء من حزمة الإصلاحات حتى يتم وقف جميع الخطوات التشريعية.

وحذّر القضاء نتانياهو من أنّ تدخّله في مشروع تعديل النظام القضائي "غير قانونيّ" في ظلّ استمرار محاكمته بتهمة الفساد التي ينفيها بدوره.

وأمهلت المحكمة العليا في "إسرائيل" الأحد نتانياهو أسبوعًا للردّ على التماس قدّمته منظمة غير حكوميّة تطالب بإدانته بـ"ازدراء المحكمة".

وبحسب الالتماس الذي قدّمته "الحركة من أجل جودة الحكم في إسرائيل" واطّلعت عليه وكالة فرانس برس، فقد انتهك نتانياهو الذي سبق أن وُجّهت إليه اتّهامات في عدد من قضايا الفساد، اتفاقًا أبرم مع القضاء ينصّ على أنّ رئيس حكومة متّهمًا لا يمكنه اتّخاذ تدابير في مجال يمكن أن يجعله في وضعيّة تضارب للمصالح، وذلك وفقًا لقرار صادر عن المحكمة العليا عام 2020.
مقالات ذات صلة
نتنياهو يعلّق الإصلاحات خوفاً من صدام داخلي.. وبن غفير: يجب ألا نستسلم!

دوليات

يعلّق

الإصلاحات

خوفاً

داخلي..

غفير:

نستسلم!

العودة الى الأعلى
Aljadeed
القناة 12 العبرية: لجنة العمال في مطار بن غوريون الدولي تعلن وقف حركة إقلاع الطائرات
"الجزيرة": نتنياهو يؤجل خطابه بعد المشاورات التي أجراها مع رؤساء أحزاب ائتلافه الحاكم

اقرأ ايضا في دوليات

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"
Play
16:33

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي السبت "الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام".

16:33

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي السبت "الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام".

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران
Play
16:32

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزغان جنوبي ​إيران​.

16:32

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزغان جنوبي ​إيران​.

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان
Play
16:10

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم (السبت)، بأن حركة «طالبان» تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان؛ بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

16:10

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم (السبت)، بأن حركة «طالبان» تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان؛ بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023