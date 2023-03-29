روسيا تعلن عن اتفاق مع الهند لزيادة امدادها بالنفط بشكل كبير



أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" توقيعها عقدا مع شريك هندي من أجل "زيادة" شحنات النفط الروسي "بشكل كبير"، فيما تسعى موسكو المستهدفة بعقوبات غربية على خلفية غزوها لأوكرانيا، لإعادة توجيه مبيعاتها إلى آسيا.

وقالت "روسنفت" في بيان اوردتها "وكالة الصحافة الفرنسية" إن رئيسها إيغور سيتشين خلال رحلة إلى الهند "وقع مع شركة إنديان أويل كومباني اتفاقا لزيادة إمدادات النفط بشكل كبير إلى الهند".