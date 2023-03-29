عبد اللهيان من موسكو: نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا يعقدون اجتماعا الأسبوع المقبل

ذكر وزير الخارجية الإيراني حسين عبد الأمير عبد اللهيان في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، أننا "بحثنا في سياسات الأمن والدفاع والتكنولوجيا والتبادل الاقتصادي بين البلدين، وفي الأزمة بين أرمينيا وأذربيجان ونعمل على إيجاد حلول لتسويتها، وفي التطورات الحالية في أوكرانيا وإمكانيات تحقيق الاستقرار بالمنطقة".وأكد "اننا مستعدون للتفاوض بشأن فرص السلام وتحقيق وقف إطلاق النار في أوكرانيا، لأن تسليح الغرب لها يزيد الأمر صعوبة"، واشار إلى أن "إعادة العلاقات مع السعودية خطوة إلى الأمام في الاتجاه الصحيح، فنحن مهتمون بتحسين العلاقات مع جيراننا وهذا جزء من عقيدتنا". وكشف عبد اللهيان، أن "التعاون الإيراني الروسي تضاعف خلال العام الأخير".وحول الاجتماع الرباعي بين إيران وروسيا وتركيا وسوريا، في موسكو، أعلن عبداللهيان أنّ "الأسبوع المقبل سيتم عقد هذا اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، ومن شأنه تقريب المواقف التركية والسورية".