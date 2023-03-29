نتانياهو: التحالف الأميركي الاسرائيلي "لا يتزعزع"

ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال كلمة ألقاها عبر الانترنت في قمة الديموقراطية، المنظمة من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه "عرفت إسرائيل وأميركا اختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد على أن التحالف بين اكبر ديموقراطية في العالم وبين إسرائيل الديموقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع. وما من شيء قادر على تغيير ذلك"