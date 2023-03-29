نتانياهو: التحالف الأميركي الاسرائيلي "لا يتزعزع"
ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، خلال كلمة ألقاها عبر الانترنت في قمة الديموقراطية، المنظمة من جانب الرئيس الأميركي جو بايدن، أنّه "عرفت إسرائيل وأميركا اختلافات في الرأي من وقت لآخر، لكني أحرص على التأكيد على أن التحالف بين اكبر ديموقراطية في العالم وبين إسرائيل الديموقراطية القوية والشامخة والمستقلة في قلب الشرق الأوسط، راسخ لا يتزعزع. وما من شيء قادر على تغيير ذلك"
ويأتي ذلك، بعد أنّ أبدى بايدن قلقه من التعديلات المقترحة للنظام القضائي الإسرائيلي، حيث شدد على أنّه "لا يمكن لإسرائيل مواصلة السير على هذا الطريق، ولن أدعو بنيامين نتانياهو قريبا لزيارة واشنطن".
وفي السياق، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنّ نتانياهو أوعز لوزراء حكومته، عدم التعقيب على تصريحات الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة.
وردًا على بايدن، اعتبر نتانياهو في وقت سابق، أن "إسرائيل مستقلة، تتخذ قراراتها ليس وفق أي ضغوط خارحية، بما في ذلك من أفضل الأصدقاء". لافتا الى انه "يقدر التزام بايدن تجاه إسرائيل".