الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على صفقات عسكرية للبحرين والكويت

وافقت وزارة الخارجية الأميركية مبدئيا على صفقات بيع معدات عسكرية وتجديد طائرات هليكوبتر للبحرين والكويت تتجاوز 409 ملايين دولار.

وافقت وزارة الخارجية الأميركية مبدئيا على صفقات بيع معدات عسكرية وتجديد طائرات هليكوبتر للبحرين والكويت تتجاوز 409 ملايين دولار.



وقالت الخارجية الاميركية في بيان، بحسب ما نقلت قناة "الحرة" ، إنها وافقت على صفقة "محتملة" لبيع معدات وتقديم خدمات تجديد 24 طائرة هليكوبتر للبحرين بصفقة تبلغ 350 مليون دولار، مشيرة إلى أن وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت الكونغرس بهذه الصفقة.



وطلبت حكومة البحرين تجديد بعض طائرات الهليكوبتر متعددة المهام، وشراء قطع غيار لمحركات الطائرات، وقاذفات صواريخ، إضافة للدعم الفني والتدريب وخدمات لوجستية.



وتابعت "الحرة" ان الخارجية الأميركية تابعت في بيان منفصل أن الحكومة الكويتية طلبت شراء معدات (CAD/PAD) والتي تستخدم في الأنظمة الجوية العسكرية، إضافة للدعم الفني واللوجستي بتكلفة إجمالية تتجاوز 59 مليون دولار.



وأكدت الخارجية أن هذه الصفقات ستدعم أهدف السياسة الخارجية الأميركية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز القدرات الأمنية لحليف رئيسي من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وبما يدعم الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.



كما ستقدم هذه الصفقات الاستدامة الضرورية لهذين البلدين في دعم قدراتهم الدفاعية الجوية الضرورية، وبما لن يغير من حالة التوازن العسكري في المنطقة.