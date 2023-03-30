الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
سياسة
انتخابات 2022
الأخبار
النشرة
رياضة
فن
منوعات
فيديوهات
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
برامج سياسية
برامج اجتماعية
كوميديا
برامج ترفيهية
مسلسلات
وثائقيات
منوعات
برامج زمان
٤ آب
نشرات اخبارية
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023
AlJadeed
البحث
AlJadeed

دوليات

أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

2023-03-30 | 02:53
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية
أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

 نقلت وكالة "نوفوستي" عن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إنه يتعين على الولايات المتحدة التنبه للوضع في دير كييف - بيشيرسكايا لافرا، بدلا من الانخراط في الوعظ الأخلاقي حول الديمقراطية.

أضاف : "على الأميركيين أن يتحلوا بالشجاعة وينتقلوا من الوعظ الأخلاقي في قمة الديموقراطية إلى خطوات ملموسة لوقف التجديف واضطهاد الأرثوذكس".

ولفت إلى أن "التعدي على حقوق المؤمنين يتزايد كل ساعة على خلفية الاضطهاد في دير كييف بيشيرسك لافرا. أمر مقلق".

وتابع: "إن اضطهاد الرهبان يأتي في وقت تعقد فيه واشنطن قمة الديمقراطية حيث تسمع فيها شعارات بضرورة احترام حرية الفرد والكلام والضمير والدين. في ظل غياب ردود الفعل على الأعمال الوحشية لسلطات كييف مع أهدافه المعلنة. كيف يفسر صمت المشاركين في هذ الأمر بخصوص سكان الدير؟ هل هذه لامبالاة، أم معايير مزدوجة، أم تأكيد على التقيد الأعمى بإرشادات الولايات المتحدة؟".

وقال : "أليس لديهم علم (هنا في واشنطن) بأن رجال الدين في أوكرانيا قد تعرضوا لضغوطات لفترة طويلة، وسط إجراء عمليات تفتيش مذلة في الكنائس، ومصادرة الكاتدرائيات، ومضايقة المؤمنين، والتهديد بالعنف الجسدي والحرمان من الجنسية؟".
مقالات ذات صلة
أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

دوليات

الولايات

المتحدة

تتجاهل

الوضع

كييف-بيشيرسكايا

لافرا

بالديموقراطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
تحطم مروحيتين للجيش الأميركي فوق ولاية كنتاكي
الخارجية الأميركية توافق مبدئيا على صفقات عسكرية للبحرين والكويت

اقرأ ايضا في دوليات

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"
Play
16:33

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي السبت "الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام".

16:33

ماكرون وزيلينسكي يناقشان جهود تنظيم "قمة سلام"

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي السبت "الجهود الدبلوماسية التي يتعين بذلها لتنظيم قمة سلام".

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران
Play
16:32

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزغان جنوبي ​إيران​.

16:32

زلزال بقوة 5 درجات ضرب محافظة هرمزغان جنوبي إيران

ضرب ​زلزال​ بقوة 5 درجات على مقياس ريختر محافظة هرمزغان جنوبي ​إيران​.

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان
Play
16:10

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم (السبت)، بأن حركة «طالبان» تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان؛ بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

16:10

"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم (السبت)، بأن حركة «طالبان» تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان؛ بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

يحدث الآن

زوارنا يقرؤون الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

aljadeedtv
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
الأخبار
محليات
عربيات
دوليات
إقتصاد
متفرقات
التقارير
محليات
عربيات
دوليات
فقرة الصحف
إقتصاد
أسرار الصحف
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
كرة المضرب
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن
أهل الفن
نجوم من العالم
منوعات
لايف ستايل
صحة جنسية
صحافة عالمية
حدث اليوم
مقدمة النشرة المسائية
خاص الجديد
تقارير إخبارية
تحقيقات
مدونات
نشرات الطقس
أخبار منوعة
من عنا
أخبار منوعة
سياسة
فيديوهات
منوعات
اطفال
لك سيدتي
خاص الرجال
فن
مسلسلات
خاص الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2023