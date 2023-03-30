أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

أنطونوف: الولايات المتحدة تتجاهل الوضع في دير كييف-بيشيرسكايا لافرا وتعظ بالديموقراطية

نقلت وكالة "نوفوستي" عن السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنطونوف، إنه يتعين على الولايات المتحدة التنبه للوضع في دير كييف - بيشيرسكايا لافرا، بدلا من الانخراط في الوعظ الأخلاقي حول الديمقراطية.



أضاف : "على الأميركيين أن يتحلوا بالشجاعة وينتقلوا من الوعظ الأخلاقي في قمة الديموقراطية إلى خطوات ملموسة لوقف التجديف واضطهاد الأرثوذكس".



ولفت إلى أن "التعدي على حقوق المؤمنين يتزايد كل ساعة على خلفية الاضطهاد في دير كييف بيشيرسك لافرا. أمر مقلق".



وتابع: "إن اضطهاد الرهبان يأتي في وقت تعقد فيه واشنطن قمة الديمقراطية حيث تسمع فيها شعارات بضرورة احترام حرية الفرد والكلام والضمير والدين. في ظل غياب ردود الفعل على الأعمال الوحشية لسلطات كييف مع أهدافه المعلنة. كيف يفسر صمت المشاركين في هذ الأمر بخصوص سكان الدير؟ هل هذه لامبالاة، أم معايير مزدوجة، أم تأكيد على التقيد الأعمى بإرشادات الولايات المتحدة؟".



وقال : "أليس لديهم علم (هنا في واشنطن) بأن رجال الدين في أوكرانيا قد تعرضوا لضغوطات لفترة طويلة، وسط إجراء عمليات تفتيش مذلة في الكنائس، ومصادرة الكاتدرائيات، ومضايقة المؤمنين، والتهديد بالعنف الجسدي والحرمان من الجنسية؟".