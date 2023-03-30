هل اشترى ترامب صمت امرأة ثانية؟

كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال" ان مدعي عام مانهاتن يحقق في شراء الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب صمت امرأة ثانية كان على علاقة معها.

وكان ترامب قد أعلن في 18 مارس أنه سيتم توجيه الاتهام إليه بعد 3 أيام في قضية تسديده أموالا لممثلة إباحية للتستر عن علاقة كانت تربطه بها.

وهيئة المحلفين التي عليها أيضا النظر في قضايا أخرى والتي ستتوقف عن العمل في عطل عيدي الفصح المسيحي واليهودي وعيد الفطر بالإضافة إلى عطلة لمدة أسبوعين مقرّرة اعتبارا من العاشر من أبريل، وبالتالي لن تنظر في القضية مجددا قبل نهاية الشهر، وفق ما أوردت صحيفتا واشنطن بوست وبوليتيكو نقلا عن مصادر قريبة من الملف.