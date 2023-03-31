زاخاروفا دعت بوريل لحماية حرية الصحافة والدفاع عن الصحافيين أسانج وقاسم

وكتبت زاخاروفا: "عليكم، بوريل، أن تثبتوا كلماتكم ولو بالأفعال. فلتدافعوا إذن عن جوليان أسانج ومارات قاسم".

وجوليان أسانج الصحفي والناشط والمبرمج الأسترالي يقبع في السجون البريطانية بعد اعتقاله من قبل الشرطة البريطانية من داخل السفارة الإكوادورية 11 أبريل 2019، بموافقة السفير الإكوادوري، بعد قضائه 7 سنوات داخل حرم السفارة.

مارات قاسم هو صحفي ورئيس تحرير وكالة "سبوتنيك ليتوانيا"، اعتقلته سلطات لاتفيا 5 يناير الماضي في العاصمة اللاتفية ريغا، ووجهت إليه تهم التجسس وانتهاك العقوبات المفروضة على روسيا.

المصدر: تليغرام