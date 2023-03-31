فنلندا ستنضم رسمياً لحلف شمال الأطلسي

قال أمين عام الناتو ينس ستولتنبرغ أن فنلندا ستنضم رسمياً لحلف شمال الأطلسي "في غضون أيام" بحسب ما نقلت وكالة "رويترز"

وأفسحت تركيا المجال أمام فنلندا لتصبح العضو الـ 31 في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد موافقة برلمانها على طلب انضمامها إلى الحلف.



وكانت أنقرة قد أخرت مسعى فنلندا للانضمام إلى الحلف الدفاعي الغربي لشهور- مشتكية من أن الدولة الواقعة شمالي الكرة الأرضية تدعم "إرهابيين".



ولا تزال السويد، التي قدمت طلب الانضمام إلى الناتو في الوقت نفسه من مايو/ أيار الماضي مع فنلندا، تواجه شكاوى مماثلة من أنقرة. وتحتاج أي عملية توسع للناتو إلى دعم جميع أعضائه.