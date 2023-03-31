الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا بغارة إسرائيلية

الحرس الثوري الإيراني يعلن مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا بغارة إسرائيلية





أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل أحد مستشاريه العسكريين في سوريا نتيجة غارة قال إن "إسرائيل" شنتها على ريف دمشق، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وأفاد بيان العلاقات العامة التابعة للحرس الثوري بمقتل ميلاد حيدري، أحد مستشاري وضباط الحرس الثوري"، مضيفا أن ذلك حدث إثر "عدوان شنته إسرائيل على ريف دمشق".

وتابع البيان أنه سيتم إطلاع الشعب الإيراني لاحقا حول مراسم تشييع ودفن المستشار الإيراني.

وأدان الحرس الثوري ما أسماه بـ"صمت وتقاعس المحافل العالمية المؤثرة في مواجهة جرائم واعتداءات إسرائيل المتكررة والانتهاك المستمر لسيادة ووحدة أراضي دولة مستقلة عضو في الأمم المتحدة"، وشدد على "الرد بلا شك على هذه الجريمة"، وفقا لما نقلته "إرنا".