تايوان: 10 طائرات صينية عبرت “خط المنتصف”

تايوان: 10 طائرات صينية عبرت “خط المنتصف”

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم إن عشر طائرات صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان الذي يمثل عادة حاجزا غير رسمي بين الجانبين، وذلك في الوقت الذي تواصل فيه بكين أنشطتها العسكرية بالقرب من الجزيرة.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي عن الأنشطة العسكرية الصينية إن تسع مقاتلات صينية وطائرة مسيرة عبرت خط المنتصف في غضون 24 ساعة حتى السادسة من صباح السبت بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش يوم الجمعة).

وأضافت الوزارة أن تايوان أرسلت طائرات لتحذير الطائرات الصينية، فيما كانت الأنظمة الصاروخية تراقبها.

وبحسب واكلة "رويترز" ، تشكو تايوان، التي تقول الصين إنها أراضيها على الرغم من اعتراضات الجزيرة، منذ سنوات من المهمات شبه اليومية للقوات الجوية الصينية بالقرب من الجزيرة الخاضعة لحكم ديمقراطي، والتي غالبا ما تكون في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة دفاعها الجوي.

وهددت بكين برد انتقامي لم تحدده إذا التقت رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وهي في رحلة حاليا للأمريكتين، برئيس مجلس النواب الأمريكي كيفين مكارثي.

ومن المتوقع أن تلتقي به في لوس أنجليس في طريق عودتها إلى تايبيه هذا الشهر قادمة من أمريكا الوسطى.

وكانت الصين قد أجرت مناورات حربية حول تايوان في أغسطس/ آب بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي تايبيه، وواصلت الأنشطة العسكرية بالقرب من تايوان، وإن كان في نطاق محدود.

وقال مسؤول تايواني كبير مطلع على الخطط الأمنية بالجزيرة لرويترز الأسبوع الماضي إنه يستبعد أن تكرر الصين مثل هذه التدريبات الكبيرة، لكن تم اتخاذ جميع الاستعدادات تحسبا لأي رد فعل صيني "غير عقلاني".

وعلى نحو منفصل، عبرت تسع طائرات صينية خط المنتصف أمس الجمعة ونفذت دوريات تأهب للقتال، وهي ما قالت وزارة الدفاع التايوانية إنها “تصرفات تتعمد إثارة حالة من التوتر” وتقوض السلام والاستقرار.