البابا فرنسيس خرج من المستشفى بعد 3 أيام من العلاج

خرج البابا فرنسيس من المستشفى في روما اليوم عائدا الى الفاتيكان بعد ثلاثة أيام من العلاج جراء إصابته بالتهاب الشعب الهوائية، ويترأس قداس أحد الشعانين في اليوم التالي إيذانا ببدء احتفالات عيد الفصح. بحسب وكالة "فرنس برس".

وعند خروجه من المستشفى، قال البابا ممازحا الصحافيين والعديد من المؤمنين الذين حضروا للاطمئنان الى صحته، "ما زلت على قيد الحياة".

والجمعة قام اليسوعي الأرجنتيني البالغ 86 عاما بزيارة مفاجئة إلى جناح أورام الأطفال في مستشفى جيميلي في روما وأحضر للأطفال بيضا من الشوكولا ومسابح وكتبا.

وعمد فرنسيس طفلا عمره بضعة أسابيع. في مقطع فيديو وصور نشرها الفاتيكان يظهر البابا مبتسما ومتكئا على جهاز يسعفه على السير، يكتب على ورقة ويرش ماء على رأس المولود.

ويمثل قداس الشعانين بداية أسبوع الآلام الذي يسبق احتفالات عيد الفصح، أهم حدث في العام بالنسبة للكاثوليك.