اليونان: توقيف عشرات المتورطين في تهريب البشر

اليونان: توقيف عشرات المتورطين في تهريب أكثر من 2300 مهاجر

اعلنت الشرطة اليونانية امس إنها ألقت القبض على أكثر من 40 شخصا متورطين في شبكة قامت بتهريب ما يفوق 2300 مهاجر عبر حدود البلاد. فيما يشتبه في أن تكون هذه الشبكة قد جمعت أكثر من تسعة ملايين يورو خلال عمليات غير قانونية منذ منتصف 2022.

وفادت الشرطة اليونانية أنها قامت بتفكيك شبكة متهمة بتهريب أكثر من 2300 مهاجر. كما قالت إن هناك 55 شخصا آخرين يشتبه في ارتباطهم بهذه الشبكة التي قدمت أكثر من 2500 وثيقة مزورة.

وكانت هذه الجماعة الإجرامية التي نفذت عملياتها من أثينا وسالونيك بحوزتها أربع ورش لأغراض التزييف و12 شقة لإخفاء المهاجرين وفق المصدر نفسه.

هذا، وقد تم القبض على أكثر من 80 مهاجرا وترحيلهم. وكشفت الشرطة أن المجموعة فرضت ما يصل إلى 10 آلاف يورو على كل شخص، كما يشتبه في أنها جمعت أكثر من تسعة ملايين يورو خلال هذه العمليات غير القانونية منذ منتصف العام 2022.