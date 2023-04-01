"طالبان" تحتجز 3 بريطانيين في أفغانستان

أفادت شبكة سكاي نيوز، اليوم (السبت)، بأن حركة «طالبان» تحتجز ثلاثة رجال بريطانيين في أفغانستان؛ بينهم السائح مايلز روتليدج الذي يهوى زيارة الأماكن الأكثر خطورة في العالم.

وذكر التقرير أن الرجلين الآخرين هما المسعف في المجال الخيري كيفن كورنويل ومواطن بريطاني آخر لم يُكشف اسمه يدير فندقاً في كابل.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية والتنمية البريطانية لـ«رويترز»، في بيان: «نعمل جاهدين لتوفير الاتصال القنصلي مع الرعايا البريطانيين المحتجزين في أفغانستان وندعم عائلاتهم». لكنه لم يؤكد التفاصيل عن الرعايا البريطانيين.

واكتسب روتليدج شهرة وأثار الجدل من خلال السفر إلى البلدان الخطرة ووضع منشورات عن ذلك على الإنترنت.