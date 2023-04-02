الحرس الثوري الإيراني : لا شك أن جرائم الكيان الاسرائيلي الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية في إعلان، لا شك أن جرائم الكيان الاسرائيلي الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن العلاقات العامة لحرس الثورة الإسلامية الايرانية أعلنت عن استشهاد النقيب مقداد مهقاني جعفر آبادي الذي أصيب في هجوم الكيان الصهيوني الإجرامي على أطراف دمشق سوريا فجر الجمعة الماضية.

وورد في إعلان العلاقات العامة لقوات حرس الثورة الإسلامية: "النقيب مقداد مهقاني جعفر أبادي" كان أحد المدافعين الشجعان عن المراقد المقدسة والذي اصيب بجروح في هجوم إجرامي للكيان الصهيوني قرب دمشق بسوريا، واستشهد فجر اليوم متأثرا بخطورة إصابته.

وأكد في هذا الإعلان: "لا شك أن جرائم الكيان الصهيوني الوهمي والمجرم لن تمر دون رد وسيدفع ثمنها".