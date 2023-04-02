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يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية توافق على تقليص 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني"
2023-04-02 | 08:26
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يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية توافق على تقليص 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني"
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يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية توافق على تقليص 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني"
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