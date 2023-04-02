يديعوت أحرونوت: الحكومة الإسرائيلية توافق على تقليص 1.5 بالمئة من ميزانيات الوزارات لصالح إنشاء "الحرس الوطني"

كرامي: اقتراح القانون يتناغم مع مفهوم التناغم الاجتماعي بشكل علمي عبر اقتطاع جزء من الضريبة على القيمة المضافة لصالح صندوق الدخل الوطني الشامل واقترح ان نأخذ من الغني لنعطي الفقير... للمتابعة مباشرة: