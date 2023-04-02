أفيخاي أدرعي: استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في اعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الاراضي السورية الى داخل الاجواء "الاسرائيلية"

قال الناطق باسم جيش العدو الإسرائيلي أفيخاي أدرعي :" تم قبل قليل استدعاء مروحيات ومقاتلات حربية في اعقاب رصد قطعة جوية مجهولة تسللت من جهة الاراضي السورية الى داخل الاجواء الاسرائيلية حيث تمت متابعتها من قبل وحدة المراقبة الجوية التابعة لسلاح الجو.