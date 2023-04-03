الأعاصير والعواصف تتواصل في الولايات المتحدة ووقوع عشرات الضحايا

لقي 26 شخصا مصرعهم في أعاصير وعواصف قوية ضربت الوسط الشرقي للولايات المتحدة وجنوبها ودمرت عددا كبيرا من المباني، حسب حصيلة جديدة للضحايا أعلنتها السلطات.فقد قضى تسعة أشخاص في شرق مدينة ممفيس بمقاطعة ماكنيري بولاية تينيسي (جنوب)، كما صرّح رئيس بلدية المقاطعة لاري سميث عبر قناة WREG المحلية.ويضاف هؤلاء إلى 17 قتيلا آخر في ولايات أركنسو وميسيسيبي وألاباما بجنوب البلاد، وإنديانا وإيلينوي في وسط شرقها وديلاوير على الساحل الشرقي.وفي ولاية ديلاوير أدى "انهيار مبنى" في ساسكس إلى مقتل شخص ليل السبت الأحد حسب مركز الإنقاذ في المقاطعة.الى ذلك حذّرت إدارة الأرصاد الجوية الولايات المجاورة مثل بنسلفانيا ونيويورك من رياح عاتية وأعاصير محتملة.كما ضربت أعاصير مدمرة الجمعة أركنسو حيث لقي خمسة أشخاص على الأقل مصرعهم، حسب ما قالت حاكمة الولاية الجنوبية الريفية سارة هاكابي في مؤتمر صحافي.وأبلغت خدمات إدارة الكوارث في ميسيسيبي عن مقتل شخص وجرح آخرين في مقاطعة بونتوتوك على بعد 200 كلم جنوب ممفيس.ولقي مسنّ مصرعه في ولاية ألاباما عندما ضرب إعصار منزله، حسب ما أوردت سلطات مدينة هانتسفيل القريبة من الحدود مع تينيسي.وفي السياق فقد قطع التيار الكهربائي عن نحو 650 ألف منزل على الأقل السبت في أوهايو وبنسلفانيا وتينيسي وكنتاكي وفرجينيا الغربية، بحسب موقع "باور أوتدج" الأميركي.