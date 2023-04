القوات الأميركية تعلن مقتل المسؤول عن هجمات "داعش" في أوروبا

كشفت القيادة المركزية الأميركية مقتل قيادي مهم في "داعش"، كان مسؤولا عن التخطيط لهجمات في أوروبا.

وأوضحت في بيان اليوم الثلاثاء أن الضربة نفذت في الثالث من أبريل الجاري، في شمال غرب سوريا، وأسفرت عن مقتل خالد عيد أحمد الجبوري، أحد كبار قادة التنظيم الإرهابي.

كما لفتت إلى أن الجبوري كان مسؤولاً عن تطوير قيادة شبكة داعش، إلى جانب التخطيط للهجمات على الأراضي الأوروبية، مضيفة أن مقتله سيعطل مؤقتًا قدرة التنظيم على التخطيط لهجمات خارجية.

إلى ذلك، أكدت عدم سقوط قتلى أو جرحى مدنيين في هذه الضربة. وختمت مشددة على أن التنظيم لا يزال يشكل تهديداً للمنطقة وخارجها على السواء. وأكدت استمرارها إلى جانب حلفائها في التصدي لداعش وملاحقة عناصره.

يشار إلى أنه منذ إعلان التحالف الدولي القضاء على داعش عام 2019 وخسارته كافة مناطق سيطرته، سواء في العراق أو سوريا، انكفأ التنظيم المتطرف إلى البادية السورية الممتدة بين محافظتي حمص (وسط) ودير الزور (شرقا) عند الحدود مع العراق حيث يتحصن مقاتلوه في مناطق جبلية.

إلا أنه لا يزال ينفذ بعض الهجمات المتقطعة سواء في الأراضي السورية أو العراقية، حيث يزرع عادة العبوات الناسفة والألغام.

CENTCOM forces conducted a unilateral strike in Syria killing an ISIS senior leader responsible for planning attacks into Europe. pic.twitter.com/hwVjqdUTee